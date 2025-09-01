На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам объяснили, спасает ли мытье яиц от сальмонеллеза

Эксперт Абдуллаева: мыть яйца перед приготовлением нужно обязательно
Oksana Mizina/Shutterstock/FOTODOM

Мыть яйца перед приготовлением — это не имитация чистоты, а реальная мера профилактики сальмонеллеза, рассказала «Газете.Ru» доктор биологических наук, заведующий кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева.

По словам эксперта, на поверхности скорлупы могут находиться различные микроорганизмы, в том числе патогенные сальмонеллы, которые легко попадают на руки, кухонные поверхности и другие продукты.

«Даже если яйцо выглядит чистым, это не значит, что оно безопасно», — объяснила она.

Важно помнить, что скорлупа яйца пористая, и при длительном хранении или при наличии микротрещин бактерии могут проникать внутрь.

«Поэтому рекомендуется не только тщательно мыть яйца перед приготовлением, но и подвергать их достаточной термической обработке — варить или жарить до полной готовности», — сказала эксперт.

Также нужно соблюдать простые правила гигиены: всегда мыть руки после контакта с сырыми яйцами, использовать отдельные доски и ножи, регулярно дезинфицировать поверхности кухни. Эти меры значительно снижают риск заражения не только сальмонеллезом, но и предотвратить опасные для человека пищевые отравления.

Ранее россиянам объяснили, почему невозможно определить в магазине яйца, которые легко чистятся.

