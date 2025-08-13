На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, почему невозможно определить в магазине яйца, которые легко чистятся

Доцент Фоменко: чем яйца свежее, тем тяжелее их очищать после варки
true
true
true
close
Shutterstock

В магазине предлагают разные категории яиц. О том, можно ли выбрать яйца, которые будут легко чиститься после варки, «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко.

Эксперт рассказала, какие бывают яйца в магазине.

С0 — отборные яйца, самые крупные, масса — от 65 до 75 грамм.
С1 — яйца первой категории, средний размер, масса — от 55 до 65 грамм.
С2 — яйца второй категории, мелкие, масса — от 45 до 55 грамм.

«Буква «С» в маркировке означает, что яйцо столовое и должно быть реализовано в течение 25 дней. По цифрам можно понять, какое яйцо крупнее, а какое меньше. Размер яиц не влияет на их питательные свойства — они содержат одинаковое количество белка (12,7 г) и около 157 калорий. Различие категорий связано только с весом. Именно поэтому невозможно выбрать яйца в магазине, которые гарантированно будут хорошо чиститься», — сказала она.

Чтобы яйца легко чистились, необходимо помнить о нескольких правилах.

«Чем свежее яйцо — тем труднее его очищать. Свежие яйца имеют низкий pH, поэтому белок крепко сцепляется с внутренней мембраной скорлупы. Со временем pH повышается, что способствует легкому отделению белка. Чем выше температура нагрева — тем сложнее очистить яйцо. Если яйца резко нагреваются, белок сворачивается неравномерно и прилипает к мембране. Сразу после варки необходимо погрузить яйца в ледяную воду и оставить на 5–10 минут. Резкий перепад температуры поможет белку легче отделяться», — посоветовала она.

Перед охлаждением скорлупу можно немного расколоть, чтобы вода попала внутрь: благодаря этому увеличится расстояние между скорлупой и белком и скорлупа будет легче отходить.

«Лучше всего начинать чистить яйцо снизу, в области тупого конца, где находится воздушная камера. Небольшое количество воздуха внутри позволяет легче поддевать скорлупу в этом месте», — резюмировала эксперт.

Ранее россиянам рассказали, как часто можно есть яйца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами