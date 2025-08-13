Россиянам объяснили, почему невозможно определить в магазине яйца, которые легко чистятся

Доцент Фоменко: чем яйца свежее, тем тяжелее их очищать после варки

В магазине предлагают разные категории яиц. О том, можно ли выбрать яйца, которые будут легко чиститься после варки, «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко.

Эксперт рассказала, какие бывают яйца в магазине.

С0 — отборные яйца, самые крупные, масса — от 65 до 75 грамм.

С1 — яйца первой категории, средний размер, масса — от 55 до 65 грамм.

С2 — яйца второй категории, мелкие, масса — от 45 до 55 грамм.

«Буква «С» в маркировке означает, что яйцо столовое и должно быть реализовано в течение 25 дней. По цифрам можно понять, какое яйцо крупнее, а какое меньше. Размер яиц не влияет на их питательные свойства — они содержат одинаковое количество белка (12,7 г) и около 157 калорий. Различие категорий связано только с весом. Именно поэтому невозможно выбрать яйца в магазине, которые гарантированно будут хорошо чиститься», — сказала она.

Чтобы яйца легко чистились, необходимо помнить о нескольких правилах.

«Чем свежее яйцо — тем труднее его очищать. Свежие яйца имеют низкий pH, поэтому белок крепко сцепляется с внутренней мембраной скорлупы. Со временем pH повышается, что способствует легкому отделению белка. Чем выше температура нагрева — тем сложнее очистить яйцо. Если яйца резко нагреваются, белок сворачивается неравномерно и прилипает к мембране. Сразу после варки необходимо погрузить яйца в ледяную воду и оставить на 5–10 минут. Резкий перепад температуры поможет белку легче отделяться», — посоветовала она.

Перед охлаждением скорлупу можно немного расколоть, чтобы вода попала внутрь: благодаря этому увеличится расстояние между скорлупой и белком и скорлупа будет легче отходить.

«Лучше всего начинать чистить яйцо снизу, в области тупого конца, где находится воздушная камера. Небольшое количество воздуха внутри позволяет легче поддевать скорлупу в этом месте», — резюмировала эксперт.

