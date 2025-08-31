Устроивший стрельбу во Львове задержан

Во Львове задержали открывшего огонь из пистолета во время конфликта

Устроившего стрельбу у магазина кондитерских изделий «Рошен» на улице Владимира Великого во Львове задержали сотрудники полиции. Об этом пишет «Страна.ua».

По данным газеты, мужчина открыл огонь из пневматического пистолета во время личностного конфликта.

До этого украинские СМИ обратили внимание на то, что стрельба произошла недалеко от того места, где накануне киллер в форме курьера расправился с бывшим спикером Верховной рады Андреем Парубием, а после нападения скрылся.

Прошлой осенью на железнодорожном вокзале во Львове на западе Украины вооруженный пистолетом мужчина тоже открыл огонь. Стрелка быстро задержали сотрудники правоохранительных органов. На фото с места происшествия можно было увидеть, что это мужчина средних лет в вязаной шапке и мешковатой куртке. Он находился на одной из платформ вокзала и держал пистолет в правой руке.

