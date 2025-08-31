На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Устроивший стрельбу во Львове задержан

Во Львове задержали открывшего огонь из пистолета во время конфликта
true
true
true

Устроившего стрельбу у магазина кондитерских изделий «Рошен» на улице Владимира Великого во Львове задержали сотрудники полиции. Об этом пишет «Страна.ua».

По данным газеты, мужчина открыл огонь из пневматического пистолета во время личностного конфликта.

До этого украинские СМИ обратили внимание на то, что стрельба произошла недалеко от того места, где накануне киллер в форме курьера расправился с бывшим спикером Верховной рады Андреем Парубием, а после нападения скрылся.

Прошлой осенью на железнодорожном вокзале во Львове на западе Украины вооруженный пистолетом мужчина тоже открыл огонь. Стрелка быстро задержали сотрудники правоохранительных органов. На фото с места происшествия можно было увидеть, что это мужчина средних лет в вязаной шапке и мешковатой куртке. Он находился на одной из платформ вокзала и держал пистолет в правой руке.

Ранее в Черкассах раненого мужчину вынесли из McDonald после стрельбы.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами