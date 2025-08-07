В Черкассах раненого мужчину вынесли из McDonald's после стрельбы

Медики вынесли пострадавшего из McDonald's в Черкассах после стрельбы

В центре Черкасс сотрудники скорой помощи вынесли раненого мужчину из здания McDonald's, где произошла стрельба. Об этом сообщает издание «Общественное».

По информации журналистов, из здания на носилках вынесли неизвестного. На кадрах, опубликованных журналистами, видно, как медики транспортируют мужчину, однако подробности о его состоянии не раскрываются.

Некоторые очевидцы утверждают, что пострадавшим стал сам злоумышленник.

Утром 7 августа мужчина открыл стрельбу в ресторане. Согласно сообщениям городских пабликов, после инцидента подозреваемый забаррикадировался в туалете заведения.

До этого в Деснянском районе Киева произошла стрельба. Очевидцы сообщили, что неизвестный подошел к припаркованному автомобилю, внутри которого сидел человек, выстрелил в него и скрылся. Медики прибыли на место преступления, но спасти пострадавшего не успели — он перестал дышать еще до их приезда.

Через два дня в Голосеевском районе Киева вновь произошла стрельба. Оказалось, что целью стрелявшего стал полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Воронич.

Ранее на Украине мужчина ранил ножом сотрудника военного комиссариата, который пытался вручить ему повестку.