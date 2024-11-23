Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На вокзале Львова мужчина открыл огонь из пистолета

«Страна.ua»: во Львове задержали мужчину, начавшего стрелять на вокзале

close
Depositphotos

На железнодорожном вокзале во Львове на западе Украины вооруженный пистолетом мужчина открыл огонь. Об этом пишет «Страна.ua».

По данным газеты, стрелка уже задержали сотрудники правоохранительных органов. На фото с места происшествия можно увидеть, что это мужчина средних лет в вязаной шапке и мешковатой куртке. Он стоит на одной из платформ вокзала и держит пистолет в правой руке.

В ночь на 23 ноября стрельба произошла в одной из гостиниц Киева. По данным сотрудников правоохранительных органов, около 1:00 (2:00 мск) две компании в отеле поссорились, затем конфликт перерос в потасовку, в ходе которой один из участников начал стрелять в оппонентов. При этом 27-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, также пострадали его друг и охранник гостиницы. Их госпитализировали. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать одного из участников потасовки, поиски стрелка в настоящее время продолжаются.

Ранее в Киеве мужчина устроил погром в министерстве из-за «отсутствия порядочных невест».

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами