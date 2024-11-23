На вокзале Львова мужчина открыл огонь из пистолета

На железнодорожном вокзале во Львове на западе Украины вооруженный пистолетом мужчина открыл огонь. Об этом пишет «Страна.ua».

По данным газеты, стрелка уже задержали сотрудники правоохранительных органов. На фото с места происшествия можно увидеть, что это мужчина средних лет в вязаной шапке и мешковатой куртке. Он стоит на одной из платформ вокзала и держит пистолет в правой руке.

В ночь на 23 ноября стрельба произошла в одной из гостиниц Киева. По данным сотрудников правоохранительных органов, около 1:00 (2:00 мск) две компании в отеле поссорились, затем конфликт перерос в потасовку, в ходе которой один из участников начал стрелять в оппонентов. При этом 27-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, также пострадали его друг и охранник гостиницы. Их госпитализировали. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать одного из участников потасовки, поиски стрелка в настоящее время продолжаются.

Ранее в Киеве мужчина устроил погром в министерстве из-за «отсутствия порядочных невест».