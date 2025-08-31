В Кургане полыхают пластиковые трубы на 1 тыс. «квадратов»

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МЧС сообщило о крупном пожаре в Кургане, где загорелись пластиковые трубы
МЧС России

В Кургане загорелись пластиковые трубы в Заозерном микрорайоне. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление МЧС.

По данным ведомства, возгорание произошло в 17:44 (15:44 мск). Огонь распространился на 1 тыс. кв. м. К его тушению привлекли 33 пожарных и восемь единиц техники. В 18:31 (16:31 мск) пожар локализовали.

Накануне с утра и до вечера пожарные тушили вещевой рынок в Тракторозаводском районе Волгограда. Площадь возгорания превысила 3 тыс. кв. м. К тушению привлекли более 100 специалистов и 41 единицу техники. С рынка эвакуировали 600 человек, 14 обратились за медпомощью. В итоге пожар был локализован и ликвидирован. Очевидица рассказала «Газете.Ru», что пожарные «отбивали» газовую заправку, так как огонь подошел в ней вплотную. А на парковке у рынка стояли люди, некоторым из них требовалась помощь. Женщина предположила, что это были собственники точек.

Ранее «одержимый пожарными» мужчина поджег свой дом.

