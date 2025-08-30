На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Очевидица пожара на рынке в Волгограде рассказала, что огонь вплотную подошел к АЗС

В Волгограде пожарные пытаются не дать огню с вещевого рынка перекинуться на заправку
В Волгограде пожарные тушат мощный пожар на территории вещевого рынка и пытаются не допустить огонь к рядом расположенной АЗС. Об этом «Газете.Ru» рассказала очевидица ЧП Ольга. По ее словам, на парковке у рынка собрались собственники торговых точек — многим нужна помощь медиков.

«Присутствовали около «Магнита» на улице Михайлова. На самой территории не были. Когда подъехали, пожар уже был. Пожарные отбивали газовую заправку, так как огонь подошел вплотную. Люди стояли на парковке, некоторым требовалась помощь — видимо, были собственники точек. Начинал гореть магазин «Светофор», — сказала Ольга.

В субботу утром, 30 августа, в Волгограде произошел сильный пожар на рынке в Тракторозаводском районе. В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что горят павильоны на площади 1200 кв. метров. Пожар тушат более 60 специалистов и 27 единиц техники, рассказали в ведомстве.

Торговцы на рынке пробовали тушить пожар самостоятельно, пытаясь спасти товар. Местные СМИ пишут о многомиллионных убытках. Очевидцы сообщают, что гигантский столб черного дыма от пожара виден даже из соседнего города Волжский.

Ранее в Краснодаре произошел пожар на территории НПЗ после падения обломков БПЛА.

