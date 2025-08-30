В Волгограде потушили вещевой рынок

В Волгограде потушили пожар в торговых павильонах на рынке в 21:54. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

О возгорании на вещевом рынке в Тракторозаводском районе города стало известно утром. Его площадь вскоре увеличилась до 3 тыс. кв. м. К тушению привлекли более 100 специалистов и 41 единицу техники. С рынка эвакуировали 600 человек, 14 обратились за медпомощью. В итоге пожар был локализован на 3,2 тыс. «квадратах».

Очевидица рассказала «Газете.Ru», что пожарные «отбивали» газовую заправку, так как огонь подошел в ней вплотную. На парковке у рынка стояли люди, некоторым из них требовалась помощь. Женщина предположила, что это были собственники точек.

