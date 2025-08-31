На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мигрант надругался над мальчиком в Волгограде на глазах его родителей

В Волгограде мигрант надругался над мальчиком на глазах его родителей
true
true
true
close
Телеграм-канал «Волгоградский Следком»

В Волгограде мигранта задержали за надругательство над ребенком на глазах у родителей малолетнего. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 27 августа в одном из дворов Советского района, где мальчик находился с родителями. Неизвестный мужчина подбежал к ребенку и совершил противоправные действия против его половой неприкосновенности. Отец малолетнего попытался задержать злоумышленника, но тот скрылся с места происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался иностранец, прибывший в Волгоград в июне. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Следствие ходатайствовало о заключении подозреваемого под стражу.

Ранее российский педофил за один день надругался над четырьмя детьми и попал под суд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами