Мигрант надругался над мальчиком в Волгограде на глазах его родителей

В Волгограде мигрант надругался над мальчиком на глазах его родителей

В Волгограде мигранта задержали за надругательство над ребенком на глазах у родителей малолетнего. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 27 августа в одном из дворов Советского района, где мальчик находился с родителями. Неизвестный мужчина подбежал к ребенку и совершил противоправные действия против его половой неприкосновенности. Отец малолетнего попытался задержать злоумышленника, но тот скрылся с места происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался иностранец, прибывший в Волгоград в июне. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Следствие ходатайствовало о заключении подозреваемого под стражу.

