Российский педофил за один день надругался над четырьмя детьми и попал под суд

В Кургане будут судить педофила, надругавшегося над четырьмя детьми за день
В Кургане перед судом предстанет 64-летний мужчина, которого обвиняют в надругательстве над четырьмя детьми. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Все случилось 18 мая текущего года. По версии обвинения, мужчина в состоянии алкогольного опьянения во дворе дома на улице Гоголя совершил действия сексуального характера в отношении двух малолетних детей. В тот же день на детской площадке во дворе дома на улице В. Блюхера он совершил аналогичные действия в отношении еще двух детей.

Оба инцидента были зафиксированы камерами домофонов, что позволило оперативно установить личность подозреваемого и задержать его. На период следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело по п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ направлено в Курганский областной суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Татарстане мужчина привел к себе домой девочку и изнасиловал.

