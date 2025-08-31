На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Составлен типичный портрет виновника ДТП с непристегнутым ремнем

ТАСС: мужчины 18–45 лет в браке чаще всего совершают ДТП без ремня безопасности
Depositphotos

Мужчины в возрасте от 18 до 45 лет со стажем вождения от 3 до 20 лет чаще всего совершают ДТП, будучи не пристегнутым ремнем безопасности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на аналитический обзор Научного центра безопасности дорожного движения.

Отмечается, что число аварий, совершенных водителями именно с таким социально-психологическим портретом составляет 72% от общего числа. Как правило, автомобилисты, которые пренебрегают ремнем безопасности, женаты, имеют среднее или средне-специальное образование, рабочую профессию или официально не трудоустроены. Почти половина (49%) таких водителей имеют опыт вождения от 3 до 20 лет, почти четверть — за рулем от 40 лет. Кроме того, выяснилось, что каждый второй из них ранее привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

До этого МВД России предложило ввести специальную расцветку для ремней безопасности и законодательно запретить устройства (заглушки) для их деактивации. Инициатива предполагает внесение изменений в технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств».

Ранее автомобилистам рассказали, как избежать штрафа.

