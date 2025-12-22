На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Слово пацана» назвали главным российским сериалом 2020-х

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» лидировал в рейтинге главных российских сериалов 2020 года по мнению кинематографистов. Об этом «Газете.Ru» сообщил Кинопоиск со ссылкой на свой опрос.

Редакция Кинопоиска провела опрос среди более 311 специалиста в киноиндустрии. В анкетировании участвовали Константин Эрнст, Тина Канделаки, Юрий Быков, Сергей Бондарчук, Ольга Сутулова, Иван Добронравов, Сарик Андреасян, Олег Трофим, Александр Цыпкин, Слава Копейкин и другие.

Топ-10 значимых российских сериалов за 2020-2025 года возглавил проект «Слово пацана. Кровь на асфальте». На втором месте картина «Чики», а на третьем – «Аутсорс». В рейтинг также вошли сериалы «Нулевой пациент», «Вампиры средней полосы», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Перевал Дятлова», «Пингвины моей мамы», «Фишер» и «Трасса».

Режиссер Сарик Андреасян назвал «Слово пацана» мощным проектом и одним из знаковых сериалов за всю историю современной российской индустрии. Кинематографист согласился с мнением, что сериал по праву можно считать культовым.

«Дети в школах цитируют героев, играют в «дружбанов и чушпанов»!» — заявил режиссер.

По словам Андреасяна, в сериале с удивительной точностью воссоздана атмосфера рубежа 80-90-х. Он похвалил актерский состав проекта, музыкальное сопровождение, режиссуру и сценарий.

«Сериал оказывается не просто криминальной драмой из эпохи «чернухи» в российском кино, а глубоким исследованием человеческих отношений, общества, выбора и тех последствий, которые остаются с нами на всю жизнь», — отметил Андреасян.

Ранее сообщалось, что сборы третьего «Аватара» за уикенд оказались ниже ожидаемого.

