Стало известно решение суда по делу об избиении чемпиона России по боксу

Семеро участников драки осуждены за нападение на чемпиона России по боксу Двали

Феодосийский городской суд вынес обвинительное заключение по делу о массовой драке и нападению на чемпиона России по боксу Дмитрия Двали. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики Крым в социальных сетях.

По данным следственного комитета Крыма и Севастополя, группа лиц в ходе проведения следственных мероприятий полностью признала вину в содеянном. Правоохранительные органы наложили арест на счета и их имущество с целью дальнейшей компенсации морального и материального вреда потерпевшим.

Семь фигурантов уголовного дела получили различные сроки тюремного заключения от 1,5 до 3,8 лет в колонии общего режима. В отношении еще двоих фигурантов дела расследуются по отдельному производству.

Покушение на Двали произошло в конце июля 2024 года в Феодосии. По изначальной версии, спортсмен возвращался в отель, когда увидел, что толпа мужчин избивает мальчика. Боксер якобы заступился за юношу, но его самого сильно избили и повредили глаз. По факту произошедшего задержали девять человек.

Ранее Джейк Пол успешно перенес операцию на сломанной челюсти после боя с Энтони Джошуа.