Стало известно решение суда по делу об избиении чемпиона России по боксу

Семеро участников драки осуждены за нападение на чемпиона России по боксу Двали
Алексей Филиппов/РИА Новости

Феодосийский городской суд вынес обвинительное заключение по делу о массовой драке и нападению на чемпиона России по боксу Дмитрия Двали. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики Крым в социальных сетях.

По данным следственного комитета Крыма и Севастополя, группа лиц в ходе проведения следственных мероприятий полностью признала вину в содеянном. Правоохранительные органы наложили арест на счета и их имущество с целью дальнейшей компенсации морального и материального вреда потерпевшим.

Семь фигурантов уголовного дела получили различные сроки тюремного заключения от 1,5 до 3,8 лет в колонии общего режима. В отношении еще двоих фигурантов дела расследуются по отдельному производству.

Покушение на Двали произошло в конце июля 2024 года в Феодосии. По изначальной версии, спортсмен возвращался в отель, когда увидел, что толпа мужчин избивает мальчика. Боксер якобы заступился за юношу, но его самого сильно избили и повредили глаз. По факту произошедшего задержали девять человек.

Ранее Джейк Пол успешно перенес операцию на сломанной челюсти после боя с Энтони Джошуа.

