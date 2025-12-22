Рябков высказался о гонке вооружений между РФ и США

Рябков: не думаю, что РФ и США стоят на пороге новой гонки вооружений

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков усомнился, что Россия и США стоят на пороге новой гонки вооружений из-за американской системы ПРО «Золотой купол». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я не думаю, что мы стоим на пороге какой-то новой гонки вооружений, и, уж конечно, никакого повторения, никакого воспроизведения того во многом печального опыта советского противодействия рейгановской программе СОИ быть не может», — сказал он.

В сентябре стало известно, что Пентагон завершил разработку дорогостоящей системы ПРО «Золотой купол». Ожидается, что система позволит обнаруживать сотни ракет, направленных на территорию США. Изначальная концепция предусматривала выявление и уничтожение ракет в течение 30 секунд — двух минут после их запуска.

17 декабря верхняя палата конгресса США приняла законопроект об оборонном бюджете на 2026 финансовый год. Его размер составил более $900 млрд.

Ранее сообщалось, что ракета «Буревестник» может обойти «Золотой купол» США.