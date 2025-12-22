Мишустин рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам

Власти России продолжат индексировать пенсии работающим пенсионерам. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания со своими заместителями, сообщает ТАСС.

«Продолжится возобновленная с текущего года индексация пенсий работающим гражданам», — сказал глава кабмина, говоря о реализации Стратегии действий в интересах старшего поколения на ближайшие пять лет.

До этого депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что в 2026 году индексация пенсий будет привязана к трем датам. По его словам, с 1 января будут проиндексированы страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца. Выплаты вырастут на 7,6%. С 1 апреля процедура коснется социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Размер пособия увеличится на 6,8%. При этом с 1 октября будут пересчитаны военные пенсии вслед за повышением денежного довольствия — на 4%.

