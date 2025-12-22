На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мишустин рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам

Мишустин анонсировал продолжение индексаций пенсий работающим пенсионерам
true
true
true
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Власти России продолжат индексировать пенсии работающим пенсионерам. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания со своими заместителями, сообщает ТАСС.

«Продолжится возобновленная с текущего года индексация пенсий работающим гражданам», — сказал глава кабмина, говоря о реализации Стратегии действий в интересах старшего поколения на ближайшие пять лет.

До этого депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что в 2026 году индексация пенсий будет привязана к трем датам. По его словам, с 1 января будут проиндексированы страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца. Выплаты вырастут на 7,6%. С 1 апреля процедура коснется социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Размер пособия увеличится на 6,8%. При этом с 1 октября будут пересчитаны военные пенсии вслед за повышением денежного довольствия — на 4%.

Ранее были названы регионы России, в которых значительно повысят пенсии в 2026 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами