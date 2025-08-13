МВД предлагает сделать расцветку для ремня безопасности и запретить заглушки для него

МВД России разработало предложения о введении специальной расцветки ремней безопасности и запрете устройств для их деактивации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитический обзор Научного центра БДД.

Инициатива предполагает внесение изменений в технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств».

«Предлагаем законодательно закрепить обязательную расцветку ремней и запретить продажу заглушек для них», — указано в документе.

26 июля «Парламентская газета» писала, что в России ужесточили правила перевозки детей в автомобиле. Так, согласно новых правил, гибкие элементы с пряжками, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и другие аналогичные предметы не являются детскими удерживающими системами. Отсутствие такой системы при перевозке детей будет считаться нарушением ПДД и наказываться соответствующим образом. Обычным водителям за это грозит штраф в размере до 3 тыс. рублей.

