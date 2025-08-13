На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

МВД предлагает сделать расцветку для ремня безопасности и запретить заглушки для него

МВД предложило ввести спецрасцветку ремней безопасности и запретить заглушки
true
true
true
close
Sergii Kozii/Shutterstock/FOTODOM

МВД России разработало предложения о введении специальной расцветки ремней безопасности и запрете устройств для их деактивации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитический обзор Научного центра БДД.

Инициатива предполагает внесение изменений в технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств».

«Предлагаем законодательно закрепить обязательную расцветку ремней и запретить продажу заглушек для них», — указано в документе.

26 июля «Парламентская газета» писала, что в России ужесточили правила перевозки детей в автомобиле. Так, согласно новых правил, гибкие элементы с пряжками, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и другие аналогичные предметы не являются детскими удерживающими системами. Отсутствие такой системы при перевозке детей будет считаться нарушением ПДД и наказываться соответствующим образом. Обычным водителям за это грозит штраф в размере до 3 тыс. рублей.

Ранее автомобилистам рассказали, как избежать штрафа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами