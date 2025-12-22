В МИД РФ рассказали о координации в ядерной сфере Франции и Британии

Рябков: Париж и Лондон переходят на новый уровень координации в ядерной сфере

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил на дискуссии «Валдая», что Франция и Великобритания переходят на новый уровень координации в ядерной сфере. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Рябкова, нужно отметить демонстративный переход Лондона и Парижа на новый уровень координации в ядерной сфере, что включает совместное ядерное планирование и, соответственно, возможность применения этими двумя странами ядерных вооружений в рамках единого замысла.

7 декабря на оборонном форуме имени Рональда Рейгана глава Пентагона Пит Хегсет заявил о планах по модернизации ядерной триады в Соединенных Штатах при президентстве Дональда Трампа. Хегсет также отметил намерение Вашингтона проводить испытания ядерного оружия и систем его доставки, не уступая другим странам в этой сфере. Кроме того, он подчеркнул, что инвестиции в вооруженные силы, реализуемые при администрации Трампа, носят беспрецедентный характер.

