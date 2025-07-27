Автомобилистам рассказали, как избежать штрафа

Главная ловушка автомобилиста — уверенность, что он точно знает правила дорожного движения, поэтому стоит регулярно изучать изменения в ПДД, заявила «Газете.Ru» адвокат московской коллегии адвокатов «Капитал» Замира Шадыева.

«В городе получить штраф проще, чем потерять управление — чаще подводит не машина, а автоматизм. Привык припарковаться как обычно — а там уже знак, которого раньше не было. Включил телефон на светофоре — и камера зафиксировала нарушение. Все вроде по накатанной, а штраф прилетает без предупреждения. Даже если вы за рулем двадцать лет, правила меняются, знаки добавляются, разметку перекрашивают. Освежить ПДД раз в полгода — чтобы не ловить потом уведомление с кодом нарушения, о котором вы даже не догадывались. Главная ловушка — это уверенность, что «вы и так все знаете», — сказала она.

Юрист заявила, что за любое взаимодействие с телефоном без гарнитуры за рулем водитель может получить штраф 1,5 тыс. рублей.

«Другой частый момент — непристегнутый ремень безопасности, особенно на заднем сиденье. Согласно пункту 2.1.2 ПДД, если конструкцией автомобиля предусмотрены ремни, пристегнуты должны быть все. За это нарушение с 1 января 2025 года предусмотрен штраф: 1500 рублей для водителя и 500 рублей для каждого непристегнутого пассажира (ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ). Возможен вариант с предупреждением, но рассчитывать на него не стоит. Особенно если речь о повторных нарушениях или выявлении факта с помощью камер», — сказала она.

Адвокат отметила, что в регионах на тысячу рублей штрафуют водителя, который сделал остановку ближе пяти метров от пешеходного перехода. В Москве и Санкт-Петербурге размер штрафа – 3 тысячи.

«Разворот через сплошную или поворот под знак «движение прямо» — одно из самых частых нарушений в незнакомых районах. Навигатор может сработать с задержкой, вы отвлеклись или не увидели знак — и рука автоматически тянется к рулю, чтобы срезать путь. Но это может стоить очень дорого. Пересечение сплошной линии без выезда на встречку — это еще 750 рублей или предупреждение. Но если вы пересекли сплошную с выездом на встречную полосу — уже 7000 рублей штрафа или лишение прав от четырех до шести месяцев. А при повторном нарушении — 7500 рублей или лишение на год. Даже если кажется, что это просто поворот на тихой дороге, камера сработает без учета обстоятельств. Если вы объезжаете препятствие по встречной через сплошную — штраф от 1500 до 2250 рублей. А если выехали на реверсивную полосу, когда не горел разрешающий сигнал, — это также квалифицируется как серьезное нарушение. Поэтому лучше притормозить и развернуться по правилам, чем рисковать правами ради пары сэкономленных минут», — сказала она.

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