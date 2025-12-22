Охрана не полагалась погибшему генерал-лейтенанту Фанилу Сарварову по статусу. Об этом в колонке на сайте kp.ru заявил российский полковник в отставке Виктор Баранец.

По его словам, Сарваров жил в многоэтажном доме в спальном районе, ездил на обычной иномарке, его соседи вряд ли знали, что рядом живет генерал.

Эксперт объяснил, что охрана не полагалась убитому по статусу, как и взорванному 25 апреля генералу Ярославу Москалику.

Сарваров погиб при взрыве автомобиля 22 декабря в Москве. Как уточнила официальный представитель СК России Светлана Петренко, взрывчатка находилась под днищем машины. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство, совершенное общеопасным способом», и «Незаконный оборот взрывчатки». По одной из версий следствия, организаторами преступления могли стать спецслужбы Украины.

Депутат Госдумы Андрей Колесник призвал выявлять и «уничтожать на месте» виновных в подрыве автомобиля генерал-лейтенанта в Москве.

Ранее в Госдуме предложили признать Украину террористическим государством.