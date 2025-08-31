На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Для посадки на поезд разрешат применять биометрию

В России с 1 сентября разрешат применять биометрию для посадки на поезд
Shutterstock

Применять биометрию при оформлении билета и посадки на поезда дальнего следования будет разрешено с 1 сентября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на постановление правительства РФ.

Идентификация и аутентификация пассажира с использованием биометрических персональных данных будет доступна при наличии у перевозчика технической возможности.

При этом паспорт в поездках будет все равно необходим.

В июле Госдума приняла законопроект, ограничивающий оформление электронных билетов на поезда. Согласно документу, продажа электронных билетов на поезда с использованием официального сайта или мобильного приложения РЖД через посредников, а также лицами, не являющимися перевозчиком, будет запрещена.

До этого сообщалось, что правительство планирует провести эксперимент по продаже товаров с возрастными ограничениями в интернете с применением биометрической верификации.

Ранее в Госдуме предложили запретить невозвратные билеты на самолеты.

