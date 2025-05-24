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В Госдуме предложили запретить невозвратные билеты на самолеты

Депутат Матвеев: в России нужно отменить невозвратные билеты на самолеты
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Shutterstock/Ivan Kruk

Депутат Госдумы Михаил Матвеев предложил полностью запретить невозвратные билеты на самолеты. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на обращение парламентария премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

«Решением подобной ситуации в интересах граждан был бы запрет невозвратных билетов в принципе, с тем, чтобы имея возможность получить за сданный билет хотя бы небольшую сумму, 300, 500, 1000 рублей, пассажир его сдавал, и тем самым другие граждане могли воспользоваться возможностью приобрести данный билет», — говорится в письме депутата.

Матвеев отметил, что в период отпусков встает вопрос доступности авиабилетов. По его словам, отмена невозвратных тарифов позволит обеспечить граждан нужным числом билетов, а перевозчики смогут повторно продавать одно и то же место, увеличив доходы компании.

В марте взимание дополнительных платежей при оформлении авиабилетов было признано незаконным по требованию Генпрокуратуры РФ. Доход одной из организаций от этих действий превысил несколько миллиардов рублей.

Ранее Мишустин попросил ФАС следить за ценами на билеты на ж/д и авиабилеты в сезон отпусков.

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