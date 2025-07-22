В России запретили продажу электронных ж/д билетов через сторонние агрегаторы

Госдума в ходе пленарного заседания приняла закон, в рамках которого будет ограничено оформление электронных железнодорожных билетов через сторонние агрегаторы. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно принятому закону, продажа электронных билетов на поезда с использованием официального сайта или мобильного приложения РЖД через посредников, а также лицами, не являющимися перевозчиком, запрещена.

»... а также оформление билетов при отсутствии заключенного с перевозчиком договора на оформление электронных проездных документов (билетов) не допускается», — говорится в законе.

Сообщается, что закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

До этого депутат Госдумы Михаил Матвеев предложил полностью запретить невозвратные билеты на самолеты. По его словам, отмена невозвратных тарифов позволит обеспечить граждан нужным числом билетов, а перевозчики смогут повторно продавать одно и то же место, увеличив доходы компании.

Ранее в Госдуме предложили зафиксировать стоимость билетов на поезда.