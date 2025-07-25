В России запустят проект по продаже товаров 18+ по биометрии

Правительство планирует провести эксперимент по продаже товаров с возрастными ограничениями в интернете с применением биометрической верификации. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на поручение, подписанное вице-премьером Дмитрием Григоренко и поддержанное президентом, которое направили 8 июля в профильные ведомства.

Согласно документу, проект должны подготовить Минцифры, Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин, Роспотребнадзор, Росалкогольтабакконтроль и Центр биометрических технологий.

По информации из аппарата правительства, использование Единой биометрической системы (ЕБС) может стать эффективным способом подтверждения возраста при покупке продукции категории 18+ без необходимости передачи персональных данных третьим лицам.

На сегодняшний день в ЕБС зарегистрировано свыше 119 млн биометрических профилей, включая 85 млн фотографий и 34 млн голосовых записей. Биометрия уже используется в 17 коммерческих сервисах и при получении госуслуг, отметил Григоренко.

На начальном этапе проекта планируется внедрить биометрическую идентификацию при онлайн-покупках энергетических напитков, пиротехники и других товаров с ограничением по возрасту. Продажа алкоголя и табака в пилоте не войдет, однако источники издания не исключают возможного расширения эксперимента в будущем.

Разработчики отметили, что технология уже готова к применению: сервис внедрят в вендинговые аппараты в третьем квартале 2025 года, а позже — в кассы самообслуживания. Онлайн-проверка возраста может проходить на этапе оформления заказа или при получении через устройство курьера, терминал или смартфон пользователя.

В Минцифры подтвердили получение поручения и сообщили, что проект обсуждается с другими ведомствами. В министерстве считают, что биометрия позволит дистанционно и точно подтверждать возраст, что решит одну из главных проблем онлайн-продаж товаров 18+.

Однако сами участники рынка оценили инициативу неоднозначно. Ритейлеры предупредили о трудностях соблюдения лицензионных и временных ограничений при онлайн-продаже алкоголя и энергетиков. По их мнению, это может привести к росту контрафакта.

Эксперты также указали на риски, связанные с защитой данных и правовой неопределенностью. Биометрическая идентификация пока не закреплена законодательно для онлайн-торговли, что может вызывать юридические споры и конфликты с законом о персональных данных.

Кроме того, не все потребители обладают необходимыми техническими средствами для регистрации в ЕБС. Это может привести к ограничению доступа к товарам и поставить малые компании в неравные условия с крупными игроками.

Эксперты предупредили, что в цепочке дистанционной торговли участвует множество посредников, включая курьеров, что осложняет контроль и распределение ответственности.

Ранее в России стартовал новый этап эксперимента по въезду мигрантов со сдачей биометрии.