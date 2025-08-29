На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Женщина надругалась в ресторане над незнакомцем, отмечавшим с женой 40-летие брака

В Великобритании женщина надругалась над незнакомцем во время юбилея в ресторане
true
true
true
close
Shutterstock

В Великобритании пьяная 44-летняя женщина надругалась в ресторане над мужчиной, который отмечал с женой 40-летие свадьбы. Об этом сообщает Daily Star.

Инцидент произошел в спа-отеле Captain's Club Hotel & Spa в городе Крайстчерч. Саманта Уильямсон, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, ворвалась в ресторан, где пара отмечала 40-летие свадьбы и выздоровление мужчины после тяжелой болезни. Женщина запрыгнула мужчине на колени и заявила, что хочет сесть на его «большой бамбук», а когда он сбросил ее, вылила алкогольный напиток на его супругу. После этого агрессорша нанесла мужчине царапины и плюнула в лицо.

Суд приговорил ее к шести месяцам ограничения свободы с комендантским часом и обязал выплатить компенсацию пострадавшим. Адвокат женщины заявил о ее полном раскаянии, объяснив ее поведение известием о переезде возлюбленного.

Ранее учитель физкультуры надругался над школьницей, пока в школе никого не было.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами