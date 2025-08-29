Женщина надругалась в ресторане над незнакомцем, отмечавшим с женой 40-летие брака

В Великобритании женщина надругалась над незнакомцем во время юбилея в ресторане

В Великобритании пьяная 44-летняя женщина надругалась в ресторане над мужчиной, который отмечал с женой 40-летие свадьбы. Об этом сообщает Daily Star.

Инцидент произошел в спа-отеле Captain's Club Hotel & Spa в городе Крайстчерч. Саманта Уильямсон, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, ворвалась в ресторан, где пара отмечала 40-летие свадьбы и выздоровление мужчины после тяжелой болезни. Женщина запрыгнула мужчине на колени и заявила, что хочет сесть на его «большой бамбук», а когда он сбросил ее, вылила алкогольный напиток на его супругу. После этого агрессорша нанесла мужчине царапины и плюнула в лицо.

Суд приговорил ее к шести месяцам ограничения свободы с комендантским часом и обязал выплатить компенсацию пострадавшим. Адвокат женщины заявил о ее полном раскаянии, объяснив ее поведение известием о переезде возлюбленного.

Ранее учитель физкультуры надругался над школьницей, пока в школе никого не было.