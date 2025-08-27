Учитель физкультуры надругался над школьницей, пока в школе никого не было

Девочка из Индии подверглась изнасилованию прямо в школе. Об этом сообщает Bhaskar English.

Инцидент произошел в Удайпуре. Из-за сильных дождей в регионе учреждение закрыли на день, но 13-летняя пострадавшая об этом не знала, поэтому пришла на занятия.

Однако в здании, как утверждается, не было никого, кроме учителя физкультуры. Он завел ребенка в спортзал и изнасиловал.

Домой девочка вернулась напуганной, и родители заметили перемены в настроении. После того, как дочь рассказала обо всем, они обратились в полицию.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело и начали поиски подозреваемого. На данный момент его местонахождение неизвестно. Родители возмущены ситуацией, так как педагог проявил жестокость по отношению к их дочери, они требуют скорейшего ареста.

