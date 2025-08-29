Появились подробности перестрелки в Махачкале

МВД: мужчина открыл стрельбу возле ТЦ в Махачкале из-за взгляда на его жену

Мужчина открыл стрельбу из травматического оружия возле торгового центра (ТЦ) в Махачкале после того, как прохожий посмотрел на его жену. Об этом сообщила руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева в своем Telegram-канале.

По ее словам, инцидент произошел в 18:30 мск. В это время рядом с ТЦ проходил муж с женой. В один момент мимо них прошел мужчина, взгляд которого не понравился супругам.

«Женщина была облачена в никаб. Несмотря на это, взгляд прохожего показался супругам излишне заинтересованным. В результате этого непонимания, вызванного «непонравившимся» взглядом, произошел словесный конфликт», — написала глава пресс-службы.

Гариева добавила, что впоследствии супруг достал травматический пистолет и совершил несколько выстрелов. В результате произошедшего никто не пострадал, отметила глава пресс-службы.

Об инциденте несколькими часами ранее сообщили в администрации города. По ее данным, перестрелка произошла в торговом центре «Этажи».

Ранее в Тюмени мигранты устроили стрельбу и получили сроки.