Россиянам назвали точные сроки вакцинации от гриппа

Врач Парамонов: прививку от гриппа можно делать уже в сентябре

Оптимальный срок вакцинации от гриппа — сентябрь-октябрь. Иммунитет вырабатывается за две-четыре недели и защищает весь сезон. Об этом «Парламентской газете» сообщил врач-терапевт Алексей Парамонов.

«Если упустить этот срок и сделать прививку, например, в декабре, иммунитет может не успеть сформироваться до начала активной циркуляции вируса», — отметила в свою очередь кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского Университета Ольга Сайно.

Она добавила, что стойкость иммунного ответа сохраняется до 12 месяцев, но поскольку вирусы постоянно мутируют, вакцинироваться обновленным препаратом необходимо ежегодно.

Врач-инфекционист Андрей Поздняков до этого говорил, что устойчивый рост заболеваемости ОРВИ начнется осенью, когда значительно похолодает, возобновятся занятия в общеобразовательных учреждениях и все вернутся из отпусков.

По данным Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ», в 2024 году в России зарегистрировали 31,4 млн случаев ОРВИ, показатель заболеваемости составил 21 457,88 на 100 тыс. населения.

