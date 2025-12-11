На Украине раскрыли детали нового мирного плана Трампа

Новый план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине состоит из четырех документов. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало Недели» (ZN).

По данным журналистов, инициатива включает в себя соглашение между Украиной, Россией, США и Европой, включающее 20 пунктов, договоренности между Москвой и Вашингтоном, состоящие из 12 пунктов, а также рамочные заверения безопасности для Киева (три пункта) и обязательства Соединенных Штатов по НАТО (четыре пункта).

Издание отметило, что из нового плана исчез только один пункт — амнистия «для всех вовлеченных в конфликт».

Кроме того, по информации ZN, соглашение из 20 пунктов включает признание контроля России над Крымом, Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР). При этом в ДНР будет организована «нейтральная демилитаризованная буферная зона», размер которой составит 30% региона. В Запорожской и Херсонской областях предполагается замораживание и признание нынешней линии боевого соприкосновения, следует из материала.

10 декабря Киев направил свои поправки к мирному плану Трампа. Они касались территориальных вопросов и контроля над Запорожской АЭС. Axios со ссылкой на официальных лиц Украины и США писала, что для составления поправок Украина несколько дней консультировалась с европейскими союзниками – в основном с представителями Великобритании, Франции и Германии.

Ранее в ЕС заявили, что новый план Трампа все равно «вызовет обеспокоенность» у Украины.