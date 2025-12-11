На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине раскрыли детали нового мирного плана Трампа

ZN: новый план Трампа по урегулированию на Украине состоит из четырех документов
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Новый план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине состоит из четырех документов. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало Недели» (ZN).

По данным журналистов, инициатива включает в себя соглашение между Украиной, Россией, США и Европой, включающее 20 пунктов, договоренности между Москвой и Вашингтоном, состоящие из 12 пунктов, а также рамочные заверения безопасности для Киева (три пункта) и обязательства Соединенных Штатов по НАТО (четыре пункта).

Издание отметило, что из нового плана исчез только один пункт — амнистия «для всех вовлеченных в конфликт».

Кроме того, по информации ZN, соглашение из 20 пунктов включает признание контроля России над Крымом, Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР). При этом в ДНР будет организована «нейтральная демилитаризованная буферная зона», размер которой составит 30% региона. В Запорожской и Херсонской областях предполагается замораживание и признание нынешней линии боевого соприкосновения, следует из материала.

10 декабря Киев направил свои поправки к мирному плану Трампа. Они касались территориальных вопросов и контроля над Запорожской АЭС. Axios со ссылкой на официальных лиц Украины и США писала, что для составления поправок Украина несколько дней консультировалась с европейскими союзниками – в основном с представителями Великобритании, Франции и Германии.

Ранее в ЕС заявили, что новый план Трампа все равно «вызовет обеспокоенность» у Украины.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами