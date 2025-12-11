В Эстонии суд приговорил политика Петерсона к 14 годам тюрьмы за госизмену

ERR: в Эстонии лидера «Вместе» Петерсона приговорили к 14 годам за госизмену

Эстонский суд признал лидера движения Koos («Вместе») Айво Петерсона виновным в государственной измене и приговорил его к 14 годам тюремного заключения. Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

«Харьюский уездный суд 11 декабря вынес приговор по уголовному делу о государственной измене, в котором фигурировали Айво Петерсон, Дмитрий Роотси и Андрей Андронов. Главный обвиняемый по делу, один из лидеров партии Koos Айво Петерсон, был осужден за государственную измену и приговорен к 14 годам тюрьмы», – говорится в материале.

Согласно информации ERR, Роотси и Андронов получили по 11 лет лишения свободы. Андронов, являющийся гражданином России, был признан виновным в совершении ненасильственных действий, направленных против Эстонской Республики. Все трое подсудимых отрицают свою вину.

«Приговор суда еще не вступил в силу и может быть обжалован в окружном суде», – отмечает телерадиокомпания.

Эстонская прокуратура ранее предъявила Айво Петерсону и Дмитрию Роотси, гражданам Эстонии, обвинение в государственной измене. Гражданину РФ Андрею Андронову было предъявлено обвинение в совершении ненасильственных действий со стороны иностранного гражданина, направленных против Эстонской Республики.

По версии обвинения, Петерсон, действуя по указанию российской стороны, умышленно и систематически оказывал помощь России и лицам, действовавшим от имени российских властей, в осуществлении действий, направленных на подрыв независимости, суверенитета и территориальной целостности Эстонии в период с октября 2022 года по 10 марта 2023 года.

Петерсон, Роотси и Андронов находились под арестом с марта 2023 года, когда они были задержаны эстонской полицией безопасности.

Ранее в Эстонии утвердили приговор журналистке, сотрудничавшей с российскими СМИ.