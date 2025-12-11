На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сбер масштабировал технологию офлайн-платежей

«Вжух» от Сбера стал доступен клиентам «Цифра банка»
true
true
true
close
Shutterstock

Сбер продолжает развивать технологию бесконтактной оплаты «Вжух» и объявил о подключении нового партнера — «Цифра банк». Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Отмечается, что теперь клиенты банка получили возможность оплачивать покупки с iPhone с использованием Bluetooth Low Energy (BLE), даже если на устройстве отсутствует подключение к интернету.

В Сбере уточнили, что «Вжух» является собственной технологией банка, позволяющей совершать платежи смартфоном в офлайн-режиме. Сервис работает на 1,5 млн биометрических терминалов Сбера, поддерживающих BLE-оплату, и постепенно становится единым отраслевым стандартом.

Для оплаты клиенту «Цифра банка» достаточно включить Bluetooth, открыть мобильное приложение, нажать «оплатить телефоном», выбрать нужную карту и поднести смартфон к терминалу. Подтверждение операции происходит в том же интерфейсе.

«Вжух» открыт к реализации для всех банков и пользуется спросом на рынке: сервис уже запущен в приложении Т‑Банка. Интерес к подключению проявили более 40 банков, два из которых подключат сервис до конца года», — уточнили в Сбере.

Отмечается, что все техническое взаимодействие построено на инфраструктуре «Вжух». Как уточнили в Сбере, банк развивает и масштабирует технологию для банков-партнеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами