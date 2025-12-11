Сбер масштабировал технологию офлайн-платежей

Сбер продолжает развивать технологию бесконтактной оплаты «Вжух» и объявил о подключении нового партнера — «Цифра банк». Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Отмечается, что теперь клиенты банка получили возможность оплачивать покупки с iPhone с использованием Bluetooth Low Energy (BLE), даже если на устройстве отсутствует подключение к интернету.

В Сбере уточнили, что «Вжух» является собственной технологией банка, позволяющей совершать платежи смартфоном в офлайн-режиме. Сервис работает на 1,5 млн биометрических терминалов Сбера, поддерживающих BLE-оплату, и постепенно становится единым отраслевым стандартом.

Для оплаты клиенту «Цифра банка» достаточно включить Bluetooth, открыть мобильное приложение, нажать «оплатить телефоном», выбрать нужную карту и поднести смартфон к терминалу. Подтверждение операции происходит в том же интерфейсе.

«Вжух» открыт к реализации для всех банков и пользуется спросом на рынке: сервис уже запущен в приложении Т‑Банка. Интерес к подключению проявили более 40 банков, два из которых подключат сервис до конца года», — уточнили в Сбере.

Отмечается, что все техническое взаимодействие построено на инфраструктуре «Вжух». Как уточнили в Сбере, банк развивает и масштабирует технологию для банков-партнеров.