Умер президент Федерации хоккея с мячом России Скрынник

Президент ФХМР Борис Скрынник скончался на 78-м году жизни
Артем Геодакян/ТАСС

Президент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борис Скрынник скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщает Telegram-канал организации.

«Федерация хоккея с мячом России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Бориса Ивановича», — говорится в сообщении.

Скрынник выступал за архангельский «Водник». Позже он стал начальником команды, а затем и президентом клуба. В 2006 году он стал главой Международной федерации бенди, которую возглавлял до октября 2022 года.

Руководителем ФХМР Скрынник стал в сентябре 2009 года. Он переизбирался на этот пост четыре раза.

29 ноября олимпийская чемпионка 1980 года по конькобежному спорту Наталья Петрусева скончалась на 71-м году жизни. Петрусева выиграла золотые медали на Играх в Лейк-Плэсиде на дистанции 1000 м. Также Петрусева является трехкратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и многократной чемпионкой СССР.

Ранее умерла двукратная чемпионка мира по баскетболу Людмила Базаревич.

