Экс-премьер Украины рассказал о компромате Запада на политиков страны

Экс-премьер Азаров: до Майдана Запад собирал компромат на всех в кабмине Украины
Александр Натрускин/РИА Новости

Бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров сообщил, что до начала «Майдана» в республике в конце 2013 года западные страны собирали компромат на всех членов украинского правительства. Об этом сообщает ТАСС.

Политик утверждает, что он еще летом 2013 года узнал о том, что представители Запада собирают данные о счетах и зарубежной собственности членов украинского кабмина.

«Мне это сообщил человек, которому я мог доверять, это был абсолютно компетентный человек», — сказал Азаров.

Бывший председатель правительства Украины отметил, что не видел ничего страшного в сборе этих сведений и не мог вообразить, что в итоге это закончится госпереворотом.

Азаров также рассказал, что до начала «Майдана» Служба безопасности Украины не ознакомила его как премьера с данными о планах Запада устроить госпереворот в стране. По словам политика, если бы он знал об этом, то занял более решительную позицию.

Азаров предположил, что смог бы убедить тогдашнего президента Украины Виктора Януковича действовать силовым путем, ликвидировать очаг государственного переворота и не смотреть на угрозы.

Ранее экс-депутат заявил о наличии компромата у Трампа на Зеленского и его жену Елену.

