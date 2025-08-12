На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Инфекционист назвал сроки начала новой волны COVID-19 в России

Инфекционист Поздняков: новая волна COVID-19 может начаться в РФ в конце осени
Денис Абрамов/РИА «Новости»

Новая волна COVID-19 может начаться в России к концу осени — началу зимы этого года. Такое мнение высказал кандидат медицинских наук, врач-инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков в беседе с РИА Новости.

Коронавирус не демонстрирует выраженной сезонности. Последний зафиксированный в России штамм обусловил подъем заболеваемости, которая часто протекает легко, и люди не обращаются в медучреждения, поэтому делать прогнозы по пику заболеваемости довольно сложно.

«Могу лишь предположить, что следующий значительный подъем может произойти ближе к концу осени или началу зимы, так как дальнейший ход пандемии зависит главным образом от появления новых штаммов вируса и ослабления коллективного иммунитета», — сказал Поздняков.

Он также добавил, что с октября ожидается подъем заболеваемости гриппом.

На прошлой неделе Роспотребнадзор сообщил, что держит на контроле информацию о вспышке лихорадки чикунгунья в Китае. Там отметили, что риск завоза вируса на территорию России существует.

Ранее россиян призвали принять срочные меры из-за вспышки менингококка.

