СМИ узнали о «подковерных играх» в борьбе за пост главы офиса Зеленского

«Страна»: на Украине идет подковерная борьба за пост главы офиса Зеленского
Gleb Garanich/Reuters

Во властных кругах Украине идет «подковерная борьба» за пост главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на источники сообщает украинское издание «Страна».

«Источники, вхожие на Банковую, заявляют, что задержка с назначением нового главы Офиса связана с серьезными подковерными играми вокруг этой должности», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что украинский лидер вовсе «подумывает» о ликвидации своего офиса после отставки его бывшего главы Андрея Ермака.

28 ноября Зеленский принял отставку Андрея Ермака с поста руководителя своего офиса. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. В Кремле подчеркнули, что события на Украине свидетельствуют о «глубочайшем политическим кризисе». На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией».

54-летний Ермак занимал пост главы офиса президента Украины с 11 февраля 2020 года, перед этим он был помощником Зеленского — курировал вопросы внешней политики и международные связи. Последнее время Ермак возглавлял переговорную группу Киева по урегулированию украинского конфликта.

Ранее на Западе заявили о «последнем» ударе Трампа по Зеленскому.

Новости Украины
