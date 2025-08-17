Ученые выяснили, почему вакцина от туберкулеза не защищает взрослых

Ученые из Университета Тафтса и других научных центров США выяснили, что возбудитель туберкулеза способен «притворяться мертвым», чтобы переждать атаку иммунной системы. Результаты исследования опубликованы в журнале npj Vaccines.

По словам исследователей, сегодня более 100 миллионов детей ежегодно получают защиту от тяжелых форм туберкулеза благодаря вакцине, созданной еще сто лет назад. Она предотвращает смертельно опасные осложнения, включая отек мозга, но при этом не защищает взрослых от легочной формы заболевания.

В отличие от гриппа и COVID-19, вызванных постоянно мутирующими вирусами, возбудитель туберкулеза — бактерия Mycobacterium tuberculosis — меняется крайне редко. Однако даже при этом условии создать универсальную вакцину не удается. Чтобы понять, почему так происходит, ученые использовали метод транспозонного секвенирования (TnSeq). Он позволяет поочередно «выключать» гены бактерии и определять, какие из них необходимы для выживания в разных условиях.

Туберкулезную палочку вводили четырем группам мышей — привитым стандартной вакциной, получившим экспериментальную вакцину, переболевшим и вылеченным антибиотиками. У животных с иммунной защитой бактерии переставали использовать гены, отвечающие за быстрый рост и тяжелое течение болезни. Вместо этого они включали другой набор генов, связанных с выживанием в условиях стресса и замедленным размножением.

«Мы предполагаем, что туберкулезная палочка «залегает на дно» и ждет ослабления иммунитета — из-за возраста, ВИЧ или других факторов», — объяснила исследователь Эллисон Кэри из Университета Юты.

Теперь ученые рассчитывают создать препараты, которые лишат бактерию возможности уходить в скрытую фазу. Кроме того, исследование показало: разные вакцины и способы их введения заставляют туберкулез использовать разные гены. Это значит, что комбинированные схемы вакцинации могут значительно усилить защиту от инфекции.

