В России назвали место запуска украинских БПЛА по Москве

Дандыкин: атака дронов ВСУ велась по Москве из Сумской и Черниговской областей

Более 30 украинских беспилотников, которые пытались атаковать Москву минувшей ночью, могли быть запущены с территории Сумской и Черниговской областей Украины. Такое предположение высказал военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали самый короткий маршрут подлета беспилотных летательных аппаратов. Дандыкин считает, что массированная атака дронов на Москву объясняется тяжелым положением ВСУ в зоне специальной военной операции.

«Трамп давит, российская армия давит. Украина активирует все, что у нее осталось. Киев ищет подходы к Москве, но ничего у ВСУ не получается. ПВО все сбила на подходе», — сказал он.

Более 30 беспилотников ВСУ попытались атаковать Москву минувшей ночью, все они были перехвачены. На фоне массированного налета БПЛА в столичных аэропортах отменили, задержали и перенаправили почти 400 рейсов. В Москве не смог приземлиться самолет премьера Армении Никола Пашиняна, борт перенаправили в Пулково. Тем временем пассажиры в ожидании вылета были вынуждены спать на ковриках, картонках и скамейках. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что атака беспилотников ВСУ на Москву является «символичным выпадом диктатуры» президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, украинская сторона пыталась пробить основной коридор вглубь территории России через Брянскую область.

Ранее около российских границ заметили американский разведывательный дрон.