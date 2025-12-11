В Совфеде оценили идею США создать альтернативу «Большой семерки» с Россией

Идея Вашингтона о создании альтернативного «Большой семерке» формата под названием Core 5 (или С5), куда войдут США, Китай, Россия, Индия и Япония возможна лишь после завершения конфликта на Украине и стабилизации международной обстановки. Об этом News.ru заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По его словам, для начала нужно урегулировать конфликт на Украине, который сейчас «приобретает для Европы исторический характер», поскольку в ЕС «начались судороги». Парламентарий считает, что «все эти коалиции нежелающих» превратились в «тройственные консультативные органы» и «началась суета».

«Поэтому в этой ситуации обсуждать различные варианты продвижения вперед вопросов международной стабильности и предсказуемости, в том числе реформы существующих и существовавших в прошлом каких-то международных организаций, структуры и так далее, это все уместно», — сказал Карасин.

В то же время парламентарий заметил, что предложенный проект может быть осуществим после мирного урегулирования на приемлемых для России условиях. Это осознание пришло к значительной части Европы и самому Вашингтону, констатировал политик.

До этого портал Defense One писал, что в неопубликованной части Стратегии нацбезопасности США якобы содержится пункты, согласно которым США планируют отделить от Евросоюза Австрию, Венгрию, Италию и Польшу, а также создать «альтернативу» G7 — организацию Core 5 (или C5), куда войдут США, Китай, Россия, Индия и Япония.

Ранее в США заявили о «новой холодной войне» с Европой.