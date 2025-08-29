Еврокомиссия предложила повысить расходы на охрану границ ЕС в три раза

ЕК: проект бюджета ЕС предусматривает рост расходов на охрану границ в три раза

Евросоюз планирует в три раза нарастить траты на миграционную политику и охрану границ, заявила на пресс-конференции глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы утроили предложение [бюджета] по миграции и укреплению границ», — рассказала руководитель ЕК.

В конце июля агентство Bloomberg сообщило, что ЕС запустит новую систему пограничного контроля 12 октября. Ожидается, что европейские страны внедрят ее в течение шести месяцев после этой даты.

По данным исполнительного комитета ЕС, система будет регистрировать данные о гражданах стран, не входящих в ЕС, при помощи их биометрических данных, включая отпечатки пальцев и изображения лиц.

По информации агентства, система направлена на пресечение незаконного въезда и мошенничества с персональными данными. Инициативу хотели запустить в ноябре прошлого года, но идея была отложена из-за неготовности ряда государств-членов.

Ранее Лукашенко отверг обвинения в использовании нелегалов против ЕС.