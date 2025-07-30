ЕС введет новую систему пограничного контроля

Евросоюз (ЕС) запустит новую систему пограничного контроля 12 октября. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление объединения.

Ожидается, что европейские страны внедрят ее в течение шести месяцев после этой даты. По данным исполнительного комитета ЕС, система будет регистрировать данные о гражданах стран, не входящих в ЕС, при помощи их биометрических данных, включая отпечатки пальцев и изображения лиц.

«С запуском системы въезда/выезда (EES) в октябре Евросоюз делает важный шаг к достижению своей цели — созданию безопасной и эффективной системы управления границами», — говорится в документе.

По данным агентства, система направлена на пресечение незаконного въезда и мошенничества с персональными данными. Инициативу хотели запустить в ноябре прошлого года, но идея была отложена из-за неготовности ряда государств-членов.

До этого экс-глава правительства Германии Ангела Меркель раскритиковала предпринимаемые нынешним немецким правительством меры по борьбе с нелегальной миграцией. По мнению бывшего канцлера Германии, ужесточение погранконтроля и другие подобные шаги могут стоить свободы передвижения в Европе. Меркель призвала искать решение миграционных проблем в ЕС сообща. Как в ФРГ борются с нелегалами — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в Финляндии откроют площадку для тестирования технологий по защите границ.