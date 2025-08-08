На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко отверг обвинения в использовании нелегалов против ЕС

Лукашенко: Минск не использует нелегалов, чтобы навредить Евросоюзу
true
true
true
close
Evgenia Novozhenina/Reuters

Белорусские власти не используют нелегальных мигрантов для того, чтобы навредить граничащим с республикой государствам Евросоюза, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналу Time.

По словам белорусского лидера, он не собирается помогать Польше и Прибалтике «с петлей на шее». Он напомнил, что страны отказались сотрудничать с Минском по миграционным вопросам.

При этом как-то использовать иностранцев, по словам Лукашенко, Белоруссия не собиралась и не собирается.

«Нет. Я не использую, я не хочу, чтобы нашим полякам — это тоже не чужие нам люди — славяне, чтобы им было плохо. Я не использую», — высказался белорусский президент.

До этого Литва подала иск против Белоруссии в Международный суд ООН в Гааге, обвиняя Белоруссию в организации масштабного ввоза мигрантов в прибалтийскую республику.

Вильнюс утверждает, что белорусские власти намеренно организовали приток мигрантов и сопровождали их до литовской границы, и требует от Минска полную компенсацию ущерба, «включая затраты на строительство пограничного заграждения».

Ранее Польша возвела электронный барьер на границе с Белоруссией.

