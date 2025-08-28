Волонтерам в США запретили помогать нелегальным мигрантам

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США запретило штатам и волонтерским организациям, которые получают помощь ведомства, помогать нелегальным мигрантам. Об этом сообщила газета Washington Post, ссылаясь на внутренние документы федерального агентства по ЧС США (FEMA).

«Министерство внутренней безопасности запретило штатам и волонтерам, получающим правительственные средства, помогать нелегальным мигрантам», — говорится в публикации.

По информации издания, новые правила в том числе предписывают получателям помощи сотрудничать с миграционными сотрудниками и содействовать их операциям.

7 августа газета The Washington Post сообщала, что Министерство внутренней безопасности (МВБ) США перевело несколько десятков сотрудников Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) в Службу иммиграции и таможенного контроля (ICE) для оказания помощи в процессе найма персонала в рамках крупномасштабной кампании по депортации мигрантов.

Ранее в США решили создать аналог изолятора для мигрантов «Алькатрас с аллигаторами».