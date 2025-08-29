На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Омбудсмен назвала причину ментальных нарушений у детей

Омбудсмен Волынец: смартфоны приводят к ментальным нарушениям у детей
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Зачастую причиной ментальных нарушений у детей, таких как дефицит внимания или гиперактивность (СДВГ), является зависимость от смартфона. Об этом в беседе с НСН заявила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, член комиссии Госсовета России по направлению «Семья» Ирина Волынец.

«Более того, мы сами, взяв в руки смартфон уже в осознанном возрасте, признаем, что зависим от этого. В Японии, кстати, на уровне государства выступили с инициативой об ограничении пользования всеми гаджетами — не только смартфонами — всем возрастам до двух часов в сутки», — отметила омбудсмен.

В среднем же, по ее словам, экранное время доходит до 12 часов. При этом она подчеркнула, что прежде чем отбирать у ребенка смартфон, родителям необходимо самим сократить время пользования гаджетами.

Клинический психолог, эксперт Фонда «Обнаженные сердца» Татьяна Морозова до этого рассказала, как у детей возникает зависимость от смартфона, как ее распознать, побороть и найти баланс для гармоничного развития ребенка в цифровую эпоху.

Ранее психолог объяснила, что нужно для нормального развития ребенка.

