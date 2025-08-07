На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые объяснили, почему подростки не отвечают на звонки

Conversation: не отвечать на звонки — новая норма цифрового общения
MillaF/Shutterstock/FOTODOM

Специалисты в области цифровых коммуникаций выяснили, почему современные подростки все реже отвечают на голосовые вызовы, предпочитая переписку. Оказалось, это не просто возрастной каприз, а новая норма цифрового общения, отражающая смену социальных привычек и эмоциональных стратегий. Об этом сообщает портал The Conversation.

Несмотря на постоянное присутствие смартфонов в руках подростков, голосовые звонки больше не являются для них основным способом коммуникации. Они воспринимаются как некомфортные и навязчивые: живой разговор требует немедленного отклика, тогда как сообщения позволяют контролировать содержание, время ответа и степень вовлеченности.

Авторы исследования отмечают, что подростки стремятся к управлению своим временем, эмоциями и уровнем доступности. Отказ отвечать на звонок все чаще рассматривается как способ защитить личные границы и снизить уровень стресса в условиях постоянной цифровой доступности.

Эксперты подчеркивают, что молчание или задержка ответа больше не считаются проявлением невежливости. Напротив, они становятся частью новой «цифровой вежливости», где важны согласие, ожидание и уважение к чужому пространству.

По их мнению, отказ подростков отвечать на звонки отражает не утрату социальных навыков, а формирование другой культуры общения — более осознанной и ориентированной на эмоциональный комфорт.

Ранее ученые предупредили, что гаджеты разрушают организм ребенка.

