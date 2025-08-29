Пассажиры рейса Анталья — Москва потеряли сознание в самолете

Пассажиры рейса Анталья — Москва авиакомпании Southwind начали падать в обморок после двух часов в закрытом самолете без кондиционера. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, на место приехала скорая, так как пассажиры, среди которых были дети, стали терять сознание.

«‎По словам пассажирки, опубликовавшей пост в Сети, спустя два часа «бани» всех вывели на улицу. Когда, как отметила женщина, кондиционеры включились, а двигатели запустились — на борту началась драка. После чего нарушивших порядок сняли с рейса. Самолету авиакомпании Southwind все-таки удалось доставить пассажиров в Россию», — говорится в посте.

28 августа сообщалось, что врачи спасли ребенка на борту во время возвращения в Москву. В какой-то момент шестилетней пассажирке стало плохо, у нее наблюдалась рвота и эпилептические приступы. Для помощи девочке капитан попросил помощи у пассажиров с медицинским образованием. Всего в салоне было три медика, которые вместе с одним из пассажиров сделали все необходимое: поставили уколы и следили за тем, чтобы во время приступов девочка не ударялась головой о стену.

Ранее пассажир потерял сознание на борту самолета, следовавшего из Москвы в Сочи.