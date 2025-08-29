Пассажиры рейса Анталья — Москва потеряли сознание в самолете

Пассажиры рейса Анталья — Москва авиакомпании Southwind начали падать в обморок после двух часов в закрытом самолете без кондиционера. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным канала, на место приехала скорая, так как пассажиры, среди которых были дети, стали терять сознание.
«По словам пассажирки, опубликовавшей пост в Сети, спустя два часа «бани» всех вывели на улицу. Когда, как отметила женщина, кондиционеры включились, а двигатели запустились — на борту началась драка. После чего нарушивших порядок сняли с рейса. Самолету авиакомпании Southwind все-таки удалось доставить пассажиров в Россию», — говорится в посте.
28 августа сообщалось, что врачи спасли ребенка на борту во время возвращения в Москву. В какой-то момент шестилетней пассажирке стало плохо, у нее наблюдалась рвота и эпилептические приступы. Для помощи девочке капитан попросил помощи у пассажиров с медицинским образованием. Всего в салоне было три медика, которые вместе с одним из пассажиров сделали все необходимое: поставили уколы и следили за тем, чтобы во время приступов девочка не ударялась головой о стену.
Ранее пассажир потерял сознание на борту самолета, следовавшего из Москвы в Сочи.