В следовавшем в Москву самолете у шестилетней пассажирки произошли эпилептические приступы

Медики на борту летевшего в Москву самолета спасли девочку с эпилепсией
true
true
true
close
Shutterstock

Врачи спасли ребенка на борту самолета во время возвращения в Москву. Об этом сообщает Минздрав Подмосковья.

Инцидент произошел на борту, следовавшем в столицу из Турции. По данным ведомства, медики не знали друг друга, но все возвращались домой после отпуска.

В какой-то момент шестилетней пассажирке стало плохо, у нее наблюдалась рвота и эпилептические приступы. Для помощи девочке капитан попросил помощи у пассажиров с медицинским образованием.

Всего в салоне было три медика, которые вместе с одним из пассажиров сделали все необходимое. Они сделали необходимые в таких ситуациях уколы и следили за тем, чтобы во время приступов девочка не ударялась головой о стену.

«В общей сложности врачи оказывали ей помощь почти два часа, пока самолет не коснулся земли в Шереметьево», – сообщается в публикации.

После приземления ребенка направили в центр Рошаля, где купировали приступы и вскоре выписали.

Ранее пассажир потерял сознание на борту самолета, следовавшего из Москвы в Сочи.

