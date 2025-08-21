Пассажир авиакомпании «Уральские авиалинии» умер во время полета

Пассажир авиакомпании «Уральские авиалинии» умер на борту рейса Москва — Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, состояние 56-летнего мужчины во время взлета резко ухудшилось. Он потерял сознание на высоте более 10 тыс. метров. Лайнер совершил экстренную посадку в Минеральных Водах.

На месте приземления пассажира ждала машина скорой помощи, однако мужчину спасти не удалось.

До этого Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что женщине стало плохо в поезде во время поездки из Волгограда в Москву. Сначала она пожаловалась на головную боль и тошноту, а позже потеряла сознание.

Когда состав прибыл в Липецк, медики осмотрели пациентку и пришли к выводу, что она спит. В Москве женщину доставили в больницу, где у нее диагностировали венозный инфаркт: у нее произошло кровоизлияние в мозг, потребовалась трепанация черепа. Позже выяснилось, что липецкие медики спутали ишемический инсульт, который случился в пути, с «состоянием сна». Сейчас россиянка находится в коме в тяжелом состоянии.

Ранее российский турист умер в аэропорту Еревана.