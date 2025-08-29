На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Генпрокуратура потребовала запретить выезд из РФ владельцу издательства «Музыка»

ГП требует запретить выезд владельцу издательства «Музыка» Зильберквиту
Мария Девахина/РИА Новости

Гражданину США Марку Зильберквиту, возглавляющему издательство «Музыка», могут запретить выезд из России, соответствующее требование выдвинула Генпрокуратура РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

По версии ведомства, Зильберквит, несмотря на законодательный запрет, будучи директором госпредприятия «Музыка», учредил частные организации ООО «Гамма-Пресс» и ООО «Музыкальное издательство П. Юргенсон».

Кроме того, в 2012 году Зильберквит устроил фиктивный аукцион, продав 100% акций «Музыки» юрлицу ООО «Издательство «Гамма-Пресс», тем самым фактически приватизировав издательство, а вместе с ним и нотную библиотеку.

Отмечается, что впоследствии мужчина запретил бесплатный доступ к нотным изданиям, вынудив государство платить за доступ к объектам культурного наследия РФ.

ГП требует взыскать в доход России акции «Музыки» и подконтрольных Зильберквиту юрлиц.

До этого сообщалось, что Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, которого обвиняют в получении взяток.

Ранее сообщалось, что Росимуществу передали управление активом финской Fortum.

