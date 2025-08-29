На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Генпрокуратура требует вернуть в собственность РФ «Издательство «Музыка»

Павел Бедняков/РИА Новости

Российская Генпрокуратура обратилась в суд с требованием о передаче в собственность государства акций «Издательства «Музыка» – крупнейшего национального нотного архива. Иск аргументирован незаконной приватизацией актива, пишет РИА Новости.

В числе ответчиков — проживающий в США член Российской академии художеств Марк Зильберквит, а также его родственники.

Исковое заявление, направленное в Перовский районный суд Москвы заместителем генпрокурора, касается супругов Марка и Елены Зильберквит (граждане США), Анастасии Юргенсон (дочь бизнес-партнера) и ООО «Издательство «Гамма-Пресс». В качестве третьих лиц привлечены АО «Издательство «Музыка», ООО «Музыкальное издательство «П. Юргенсон» и АО «ВТБ Регистратор».

В прокуратуре агентству сообщили, что иск является частью антикоррупционной деятельности ведомства, направленной на соблюдение требований законодательства всеми физическими и юридическими лицами.

Издательство «Музыка», по информации Генпрокуратуры, обладает богатейшим собранием нотных изданий, представляющих собой культурное наследие России.

Ранее «Главпродукт» окончательно перешел в собственность государства.

