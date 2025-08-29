14-летнего подростка из Красноярского края внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщается на сайте украинского ресурса.

Ребенок был внесен в базу сайта якобы за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины». Отмечается также, что мальчик принял участие в турнире по вольной борьбе, а полученные призовые деньги передал на нужды российской специальной военной операции (СВО) на Украине.

Личные данные несовершеннолетних не впервые появляются в базе данных «Миротворца». До этого туда были внесены российские школьники 16 и 17 лет. В 2021 году в список включили девочку из Луганска Фаину Савенкову, которой тогда было 12 лет и тд.

До этого сообщалось, что американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш был внесен в базу украинского сайта «Миротворец». Херш известен в том числе расследованием диверсии на газопроводах «Северный поток». Согласно опубликованному им в феврале 2023 года материалу, она была проведена при непосредственном участии ВМС США и поддержке норвежских военных.

Ранее Вуди Аллен попал в базу «Миротворца».