На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии угодил в базу сайта «Миротворец»

Журналист США Сеймур Херш был внесен в базу экстремистского сайта «Миротворец»
true
true
true
close
Global Look Press

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш был внесен в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ресурс.

Журналиста внесли в базу, обвиняя его в «участии в актах гуманитарной агрессии против Украины».

Херш известен в том числе расследованием диверсии на газопроводах «Северный поток». Согласно опубликованному им в феврале 2023 года материалу, она была проведена при непосредственном участии ВМС США и поддержке норвежских военных.

По данным его источников, операция была спланирована и осуществлена в ходе учений НАТО «BALTOPS 22». Взрывчатку установили норвежские водолазы, а детонацию произвели дистанционно по акустическому сигналу с гидролокатора с противолодочного самолета. Херш утверждал, что решение о подрыве было принято на высшем уровне администрации бывшего тогда президентом США Джо Байдена. Белый дом отверг эти обвинения, назвав их «полностью вымышленными».

Ранее Вуди Аллен попал в базу «Миротворца».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами