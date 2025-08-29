Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш был внесен в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ресурс.

Журналиста внесли в базу, обвиняя его в «участии в актах гуманитарной агрессии против Украины».

Херш известен в том числе расследованием диверсии на газопроводах «Северный поток». Согласно опубликованному им в феврале 2023 года материалу, она была проведена при непосредственном участии ВМС США и поддержке норвежских военных.

По данным его источников, операция была спланирована и осуществлена в ходе учений НАТО «BALTOPS 22». Взрывчатку установили норвежские водолазы, а детонацию произвели дистанционно по акустическому сигналу с гидролокатора с противолодочного самолета. Херш утверждал, что решение о подрыве было принято на высшем уровне администрации бывшего тогда президентом США Джо Байдена. Белый дом отверг эти обвинения, назвав их «полностью вымышленными».

Ранее Вуди Аллен попал в базу «Миротворца».